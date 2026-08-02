Bayramiç’te orman yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bayramiç ilçesi Muratlar köyünde saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı