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4 günlük bayram tatilinde acı bilanço: 34 ölü

4 günlük bayram tatilinde acı bilanço: 34 ölü
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Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarında 34 kişi hayatını kaybetti, 4.784 kişinin yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cumartesi günü başlayan Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 165 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

34 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 4 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 bin 784 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce 495 bin 753 araç denetlendi. 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi, 51 bin 120 araca ise diğer işlemler yapıldı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOsman NEVRES:

Evet bize de yazdılar Düzce de .. Hız limitini bir kaç KM geçtik diye. Tuzak gibi gecenin köründe. Yazanın çoluğundan çocuğundan çıksın. Haram zıkkım olsun. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Gecenin köründe bomboş yolda bir kaç KM limiti aşmanın kime ne zararı var. Yazıklar olsun bu cezaları yazana da yaz diye talimat verenlere de.

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