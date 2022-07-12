Bayram tatili için gelmişti, kaplıcada boğuldu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bayram tatilini ailesi ile kaplıcada geçiren çocuk havuzda boğularak hayatını kaybetti.

Tokat Valiliğinden açıklamaya göre olay, Sulusaray ilçesinde bulunan bir kaplıcada meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ile Tokat'a bayram tatili için gelen Muhammed Ayaz Gül (7) kaplıcada havuza girdi. Baba İlhan Gül, üzerini değiştirmeye gittiği esnada oğlu ailesinden ayrılarak otelin dışında bulunan havuza girdi. Oğlunun yanında olmadığını fark eden Gül, dışardaki havuza yöneldiğinde çocuğunun havuzun içinde yatar vaziyette olduğunu fark etti. Hareketsiz olarak suda bulunan çocuk olay yerine çağrıla ambulansla hastaneye sevk edildi. Sulusaray Devlet Hastanesine kaldırılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa