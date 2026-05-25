Samsun'da Kurban Bayramı öncesi trafik uyarısı

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, Kurban Bayramı öncesinde sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısı yaparak, denetimlerin artırılacağını ve 'Bayramımız kemerli olsun' sloganıyla uyarılarda bulundu.

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara trafik kurallarına uyulması konusunda çağrıda bulundu. Bayram tatillerinde trafik kazalarının arttığına dikkat çeken Ergör, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bayram dönemlerinde özellikle ilkbahar ve aşırı yağışların trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirten Ergör, "Trafikte sabır ve saygı şarttır. Trafik saygı işidir, başaran çağdaş kişidir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın bayram süresince ülke genelinde geniş kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştireceğini ifade eden Ergör, açıklanan tedbirler kapsamında 334 binden fazla kolluk personelinin görev yapacağını, 66 bin 481 trafik polisiyle denetimlerin artırılacağını kaydetti. Ergör, trafik akışının yalnızca karadan değil havadan da takip edileceğini, 9 ilde helikopter ve 81 ilde drone destekli denetim yapılacağını belirtti.

Sürücülerin araç bakımlarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Ergör, uykusuz, yorgun ve alkollü şekilde direksiyon başına geçilmemesi gerektiğini söyledi. Uzun yolda her iki saatte bir mola verilmesini öneren Ergör, hız limitlerine uyulması, kırmızı ışık ihlali yapılmaması ve emniyet kemerinin mutlaka takılması gerektiğini ifade etti.

Zincirleme trafik kazalarının çoğunun yakın takip nedeniyle meydana geldiğine dikkat çeken Ergör, yol yapım ve bakım çalışmalarının sürdüğü güzergahlarda trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Ergör, "Bayramımız kemerli olsun" sloganıyla sürücülere çağrıda bulundu. - SAMSUN

