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Bayram öncesi otobüs terminallerinde sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bayram öncesi otobüs terminallerinde sıkı denetim

Bursa'da yaklaşan 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi trafikte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan uygulamalar hız kazandı.

Bursa'da yaklaşan 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi trafikte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan uygulamalar hız kazandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu kez de Bursa Terminali çıkışında görev aldı. Uygulamada şehirlerarası yolculuğa çıkan otobüsler tek tek durduruldu. Sürücülere alkol testi yapılarak ehliyet bilgileri ve takograf ve benzeri hususlar kontrol edildi. Çift şoför kontrolü de yapan polisler, sürücülere yolculuk esnasında uyulması gereken kuralları anlatarak hız limitlerine uyulması zorunluluğuna dikkat çekti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Bursa 3. Sayfa Haberler

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