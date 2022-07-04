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Son dakika 3. sayfa: Bayram iznine giden uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Bayram iznine giden uzman çavuş kazada hayatını kaybetti Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bayram tatili için memleketlerine gittikleri öğrenilen bir uzman çavuş hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Bayram iznine giden uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bayram tatili için memleketlerine gittikleri öğrenilen bir uzman çavuş hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır ile içerisinde 2 uzman çavuşun olduğu otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Samet Kula ile Uzman Çavuş Mehmet Akif C. yaralandı. Samet Kula ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mehmet Akif C. ise Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Samet Kula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Samet Kula ile hastanede tedavisi devam eden Uzman Çavuş Mehmet Akif C.'nin Siirt'te görev yaptıkları ve bayram tatili için memleketleri Sakarya'ya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt - 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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