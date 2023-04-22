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Bayram günü korkutan yangın: Ahır alev topuna döndü

Bayram günü korkutan yangın: Ahır alev topuna döndü

3. Sayfa Haberleri

DÜZCE (İHA) – Düzce'de alev topuna dönen ahırda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de alev topuna dönen ahırda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Olay, Çilimli ilçesi Pırpır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazif Özer'e ait evin bahçesinde bulunan ahırda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahşap olan ahır bir anda alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yanındaki eve sıçrama tehlikesi olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Alev topuna dönen ve korkulu anların yaşandığı yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonucunda söndürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler

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