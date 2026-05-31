Bayram tatili bitti, Kemikli Rampaları'nda yoğunluk bitmedi

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Karabük'teki Kemikli Rampaları'nda dönüş yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla birlikte Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Dur-kalk şeklinde ilerleyen trafikte zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, araçlar yavaş da olsa ilerlemeyi sürdürdü.

Yetkililer tarafından alınan kararlar doğrultusunda ağır tonajlı araçların belirli saatlerde trafiğe çıkmaması yönünde uyarılar yapılmasına rağmen, bazı ağır tonajlı araçların güzergahta seyretmesi nedeniyle zaman zaman trafik akışında sıkışmalar yaşandığı gözlendi.

Karadeniz bağlantı yolunda oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları dikkat çekerken, trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı