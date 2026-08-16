Siirt'te patpat kazası: 1 yaralı
Siirt’in Baykan ilçesinde halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım aracının kontrolden çıkarak takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Siirt'in Baykan ilçesinde halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım aracının kontrolden çıkarak takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Baykan ilçesine bağlı Dilektepe köyü Mınar mezrasında Ozan Ş'nin kullandığı patpat, seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı