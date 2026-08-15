Siirt'te Başıboş Köpekler Kediyi Öldürdü
Siirt'in Baykan ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kedi kurtarılamadı. Cep telefonuyla kaydedilen olayda vatandaşlar köpekleri uzaklaştırıp kediyi kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Mahalle sakinleri, yetkililerden başıboş köpeklerle ilgili önlem alınmasını istedi.
Siirt'in Baykan ilçesinde başıboş köpeklerin bir kediye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesinde sokakta bulunan bir kedi, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Olayı fark eden bir vatandaş, köpekleri uzaklaştırarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Ancak saldırı nedeniyle kedi kurtarılamadı. Yaşanan olay çevrede üzüntüye neden olurken, vatandaşlar ilçede başıboş gezen köpeklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, vatandaşlar benzer olayların yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu.