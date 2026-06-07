İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bayındır ilçesine bağlı Elifli Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan bir vatandaş sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan vatandaşı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çalışması ile araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı