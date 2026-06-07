Haberler

İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bayındır ilçesine bağlı Elifli Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan bir vatandaş sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan vatandaşı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çalışması ile araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe başkanı kim olacak? Oylar sayılıyor, işte ilk sonuçlar

Oylar sayılıyor! İşte ilk sonuçlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya

Aziz Yıldırım'dan olay tepki: Rezalet ya!
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti

Tüm stadyum aynı sesle inledi! İşte tribünlerde daha ağır basan aday
Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu

Aldığı haberle yıkıldı!

Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli

"Karakter çok önemli" dediler, kapının önüne koydular
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal

Soruyu beğenmeyince çileden çıktı: Sunucuya hakaretler yağdırdı