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Bayındır’da otomobil seraya devrildi: 3 yaralı

Bayındır’da otomobil seraya devrildi: 3 yaralı
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Bayındır’da bir otomobilin sera alanına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bayındır'da bir otomobilin sera alanına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bayındır batı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki seraya uçtu.

Kazada araç içerisinde sıkışan 3 kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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