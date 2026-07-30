Bayındır’da Bekçi Merih Umutlu gözyaşlarıyla defnedildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Bekçi Merih Umutlu, düzenlenen resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Merih Umutlu için Hükümet Konağı girişinde resmi tören düzenlendi. Saygı duruşu ve duaların okunmasının ardından Merih Umutlu'nun öz geçmişi okundu. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, mesai arkadaşları genç bekçiyi son kez selamladı. Merih Umutlu'nun kardeşi tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğulurken, ailesi ve yakınları da büyük üzüntü yaşadı. Resmi törenin ardından defnedilmek üzere Yakapınar Mahallesi Mezarlığı'na götürülen Merih Umutlu, burada dualarla toprağa verildi.

Törene, Bayındır Kaymakamı Murat Mete, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Bayındır İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, il emniyet müdür yardımcıları, daire müdürleri, emniyet mensupları, mesai arkadaşları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı