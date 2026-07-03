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Bayındır'da emniyetin ilk 6 aylık bilançosu: 9 tutuklama, 90 yakalama

Bayındır'da emniyetin ilk 6 aylık bilançosu: 9 tutuklama, 90 yakalama
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İzmir'in Bayındır ilçesinde emniyet ekiplerinin 2026 yılının ilk altı ayında yürüttüğü çalışmalarda, uyuşturucu kullanımı ve ticareti suçlarından işlem yapılan kişi sayısında geçen yıla göre belirgin artış yaşandı. Operasyonlarda 9 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde emniyet ekiplerinin 2026 yılının ilk altı ayında suç ve suçlulara yönelik yürüttüğü çalışmalarda, geçen yılın aynı dönemine oranla yakalama ve işlem sayılarında artış yaşandığı bildirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 9 şüpheli tutuklandı.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven ortamını sağlamak, uyuşturucuyla mücadele etmek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında uyuşturucu madde kullanımı suçundan 31 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 3 kişi hakkında işlem yapılırken, 69 aranan şahıs yakalanmış ve 12 ruhsatsız silah ele geçirilmişti. Ekiplerin 2026 yılının aynı döneminde suç ve suçluyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda ise bu rakamlarda belirgin bir artış gözlemlendi.

Yürütülen kararlı çalışmalar neticesinde 2026 yılının ilk yarısında uyuşturucu madde kullanımı suçundan 56, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 15 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapılan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı dönem içerisinde haklarında kesinleşmiş aranma kaydı bulunan 90 şahıs yakalanarak adalete teslim edilirken, ilçe genelinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde toplam 14 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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