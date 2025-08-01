Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı

Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı
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Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı
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Zincir marketlerde düşük maaşlarla uzun saatler çalışan kasiyerlerin yaşadıkları zorlukları gözler önüne seren görüntülere bir yenisi daha eklendi. Kasada ayakta durmakta güçlük çeken genç kadının ardından başka bir markette genç bir kasiyer, yoğun çalışma temposuna dayanamayarak baygınlık geçirdi.

Zincir marketlerde çalışan kasiyerlerin yorgunluktan bayıldığı anların görüntüleri, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. 10 saati aşan mesailer, düşük ücretler ve yorucu iş koşulları altında ezilen market çalışanlarının yaşadığı zorluklar, her geçen gün daha görünür hale geliyor.

MARKET ÇALIŞANLARINA BAYILTAN MESAİ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden birinde çalışan bir kadın kasiyerin yorgunluk nedeniyle işine devam edemediği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu görüntülerin ardından yayılan yeni bir videoda, başka bir markette görev yapan bir kasiyerin yoğun iş temposuna dayanamayarak baygınlık geçirdiği görüldü. Görüntülerde kasada fenalaşan çalışanın yere yığıldığı anlar izleyenleri derinden yaraladı.

NE DİNLENME VAR NE DESTEK

Zincir market çalışanlarının büyük bir kısmı, asgari ücret ya da çok az üzerindeki maaşlarla ağır bir iş yükü altında çalışıyor. Ancak yapılan işin tanımı yalnızca kasiyerlikle sınırlı değil. Temizlik, ürün yerleşimi, güvenlik ve müşteri hizmetleri gibi birçok alanda görev yapan işçiler, yoğun ve çok yönlü sorumluluklarla baş etmeye çalışıyor.

Üstelik işçilerin gün içerisinde dinlenmelerini engellemek adına, kasalarda sandalye bulundurulmasına çoğu zaman izin verilmiyor. Saatlerce ayakta kalan çalışanlar, fiziksel ve psikolojik olarak zorlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

Bu çalışanlar üç kuruş zam isteyince Cumhurbaşkanı işçilerimizden fedakarlık bekliyoruz diyor

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıAhmet GİDER:

bu kasiyerler koltukta oturarak çalışamazlar mı? bu imkan sağlanmalıdır. yazık bu insanlara. ve çalışma saatleri yeniden düzenlenmeli ve denetlenmelidir.

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAhmet Turhan Hava:

BURAYA YAZIYORUM ÜÇ HARFLİLERE DE KAYYUM ATANMASI YAKINDIR. İŞÇİLERE ÇALIŞANLARA ZULÜM VAR RESMEN

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Neden atansın ki. Adamın 15000 şubesi var. Her şube bin tl cik kazansa günde 15 milyoncuk. Yoksa öyle bşr kaç milyon ceza ne işlesin ki. Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi ekibinin özellikleri.

yanıt6
yanıt6
Haber YorumlarıYunus Deliorman :

yazar kasalar saniyede ne kadar fiş kesiyor biliyonmu yeğenim

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarıtolgn:

ben inanmıyorum. millet ac susuz inşaatlarda çalışıyor, dişlerini sıka sıka gayret ediyorlar ve birden kasiyeler bayılıyor, bırakın bu işleri

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıEbu Saad:

Her şeyi devletten beklenilmez. İnsanların birbirine saygı gösterse en azından morel vermiş olur. Moralsiz iş yapan kazayı davet eder. Müşteriler saygı göstermezse en azından çalışana saygısızlık yapmasın. Sendikalar, devlet ve iş yeri sahipleri birbirleriyle anlaşabilmeli sonuçta ülke kazanır.

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