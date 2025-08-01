Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı

Zincir marketlerde çalışan kasiyerlerin yorgunluktan bayıldığı anların görüntüleri, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. 10 saati aşan mesailer, düşük ücretler ve yorucu iş koşulları altında ezilen market çalışanlarının yaşadığı zorluklar, her geçen gün daha görünür hale geliyor.

MARKET ÇALIŞANLARINA BAYILTAN MESAİ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden birinde çalışan bir kadın kasiyerin yorgunluk nedeniyle işine devam edemediği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu görüntülerin ardından yayılan yeni bir videoda, başka bir markette görev yapan bir kasiyerin yoğun iş temposuna dayanamayarak baygınlık geçirdiği görüldü. Görüntülerde kasada fenalaşan çalışanın yere yığıldığı anlar izleyenleri derinden yaraladı.

NE DİNLENME VAR NE DESTEK

Zincir market çalışanlarının büyük bir kısmı, asgari ücret ya da çok az üzerindeki maaşlarla ağır bir iş yükü altında çalışıyor. Ancak yapılan işin tanımı yalnızca kasiyerlikle sınırlı değil. Temizlik, ürün yerleşimi, güvenlik ve müşteri hizmetleri gibi birçok alanda görev yapan işçiler, yoğun ve çok yönlü sorumluluklarla baş etmeye çalışıyor.

Üstelik işçilerin gün içerisinde dinlenmelerini engellemek adına, kasalarda sandalye bulundurulmasına çoğu zaman izin verilmiyor. Saatlerce ayakta kalan çalışanlar, fiziksel ve psikolojik olarak zorlanıyor.