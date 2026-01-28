Haberler

Yolda baygın bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kadın yolda baygın halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının vücudunda kanama tespit ederek onu hastaneye kaldırdı. Polis, olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Müftü Solakzade Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Lisesi yakınlarında 20'li yaşlarda olduğu değerlendirilen bir kadın baygın halde yerde bulundu. Görgü tanıklarının aktardığına göre kadın yürüdüğü sırada aniden yere düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının ellerinde, yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kanama tespit etti. Kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ERZURUM

