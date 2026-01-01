Haberler

Vali Eldivan'dan emniyet güçlerine moral ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2025 yılının son saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, görev başındaki jandarma personelinin yeni yılını kutladı ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2025 yılının son saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Yol Kontrol ve Trafik Uygulama noktalarında görevli ekipleri ziyaret ederek, yeni yıl dileklerini iletti.

Vali Eldivan, ziyaretinde görevi başındaki jandarma personeliyle bir araya gelerek, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca çalışan ekiplerin yeni yılını kutladı. Eldivan, yürütülen çalışmaların önemine değinerek, jandarma personeline başarılar diledi ve görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu.

Yapılan trafik kontrolleri ve yol güvenliği çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Eldivan, ekiplerle sohbet ederek, moral verdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası