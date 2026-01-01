Vali Eldivan'dan emniyet güçlerine moral ziyareti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2025 yılının son saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Yol Kontrol ve Trafik Uygulama noktalarında görevli ekipleri ziyaret ederek, yeni yıl dileklerini iletti.

Vali Eldivan, ziyaretinde görevi başındaki jandarma personeliyle bir araya gelerek, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca çalışan ekiplerin yeni yılını kutladı. Eldivan, yürütülen çalışmaların önemine değinerek, jandarma personeline başarılar diledi ve görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu.

Yapılan trafik kontrolleri ve yol güvenliği çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Eldivan, ekiplerle sohbet ederek, moral verdi. - BAYBURT