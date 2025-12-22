Vali Eldivan, İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığındaki yeni yıl tedbirleri toplantısına katıldı
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni yıl öncesi güvenlik, trafik ve asayiş tedbirleri değerlendirildi. Amaç, vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmelerini sağlamak.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen Yeni Yıl Tedbirlerine İlişkin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.
Toplantıda, yeni yıl öncesinde ülke genelinde uygulanacak güvenlik, trafik ve asayiş tedbirleri ele alındı. Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini sağlamak amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan ile İl Emniyet Müdürü Barış Erol da katıldı. - BAYBURT
