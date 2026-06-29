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Bayburt'ta yakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Bayburt'ta yakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
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Bayburt'ta seyir halindeki yakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü Yavuz Şimşek yaralandı. Kazada tankerden yakıt sızarken, ekipler güvenlik önlemleri alarak sızıntıya müdahale etti.

Bayburt'ta meydana gelen kazada devrilen yakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon istikametinden Bayburt'a seyir halinde olan 06 PCM 83 plakalı yakıt yüklü tanker, Arpalı beldesi ile Uğrak köyü arasındaki yolda devrildi. Çevreden geçenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, emniyet, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Devrilen tankerde sıkışan sürücü Yavuz Şimşek yaralandı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası tankerden yakıt sızması üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı. AFAD ve itfaiye ekipleri yakıt sızıntısına müdahale ederken, devrilen tankerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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