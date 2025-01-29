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Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında
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Bayburt'ta polisin yaptığı aramada, M.K. isimli şahsın üzerinde metamfetamin ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt'ta polisin arama yaptığı şahsın üzerinden bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahıs üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada M.K. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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