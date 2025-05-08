Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 16,96 Gram Kokain Ele Geçirildi
Bayburt'ta polisin şüpheli bir kişinin üzerinde yaptığı aramada 16,96 gram kokain bulundu. Şüpheli T.K. tutuklandı.
Bayburt'ta polisin şüphe üzerine durduğu bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 16,96 gram kokain maddesi bulundu. Şüpheli şahıs, tutuklandı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, durumundan şüphelendiği T.K. isimli şahısı durdurarak, adli arama gerçekleştirdi. Şahsın üzerinde yapılan aramada 16,96 gram kokain maddesi bulundu. Ekiplerce kokain maddesine el konulurken, şüpheli şahıs hakkında Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa