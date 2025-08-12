Bayburt'ta Saman Balyası Hırsızlığı: 3 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Bayburt'ta saman balyası çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Bayburt'ta saman balyası hırsızlığı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli, ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Aydıntepe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu yapılan araştırmalarda, E.K. (24), B.O. (47) ve E.K. (52) isimli şüphelilerin plakasız bir kamyonetle Bayburt'a gelerek toplam 200 adet saman balyasını çaldıkları belirlendi. Kamyonete yükledikleri saman balyalarını Trabzon'da satmaya çalıştıkları tespit edilen şahıslar, Trabzon'un Araklı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandılar.

Gözaltına alınan şüphelilere, ev hapsi cezası verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
