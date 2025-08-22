Bayburt'ta Sahte Alkol Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Bayburt'ta yapılan sahte alkol operasyonunda litrelerce sahte alkol ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Konuyla alakalı 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Son zamanlarda artan ve halk sağlığını tehdit eden sahte alkol kullanımının engellenmesine yönelik Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 4 adet bidon içerisinde toplam 20 litre alkol bazlı sıvı ile 22 adet teneke içerisinde toplam 110 litre etil alkol ele geçirilirken, bir adet kurusıkı tabanca bulundu. Ekiplerce sahte alkollere ve kurusıkı tabancaya el konulurken, 4 şüpheli şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem uygulandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce, halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BAYBURT