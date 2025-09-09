Bayburt'ta Okul Güvenliği Denetimleri Başladı

Bayburt'ta okulların açılması ile birlikte emniyet ve jandarma birimleri, öğrencilerin güvenliği için sahada.

İlk gün alınan güvenlik tedbirleri kapsamında; 27 ekip aracı, 60 personelle, 121 servis aracı denetimi yapılarak okul önü ve çevresinde titizlikle denetimler gerçekleştirildi.

Geleceğin teminatı olan çocuklar için okul güvenliği denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi. - BAYBURT