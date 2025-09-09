Bayburt'ta Okul Güvenliği Denetimleri Başladı
Bayburt'ta okulların açılmasıyla birlikte emniyet ve jandarma birimleri, öğrenci güvenliği için sahada denetimlere başladı. İlk gün, 27 ekip aracı ve 60 personel ile 121 servis aracı denetlendi.
İlk gün alınan güvenlik tedbirleri kapsamında; 27 ekip aracı, 60 personelle, 121 servis aracı denetimi yapılarak okul önü ve çevresinde titizlikle denetimler gerçekleştirildi.
Geleceğin teminatı olan çocuklar için okul güvenliği denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa