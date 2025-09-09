Haberler

Bayburt'ta Okul Güvenliği Denetimleri Başladı

Bayburt'ta okulların açılmasıyla birlikte emniyet ve jandarma birimleri, öğrenci güvenliği için sahada denetimlere başladı. İlk gün, 27 ekip aracı ve 60 personel ile 121 servis aracı denetlendi.

Bayburt'ta okulların açılması ile birlikte emniyet ve jandarma birimleri, öğrencilerin güvenliği için sahada.

İlk gün alınan güvenlik tedbirleri kapsamında; 27 ekip aracı, 60 personelle, 121 servis aracı denetimi yapılarak okul önü ve çevresinde titizlikle denetimler gerçekleştirildi.

Geleceğin teminatı olan çocuklar için okul güvenliği denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
