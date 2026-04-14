Bayburt'ta uyuşturucuyla mücadele sürüyor
Bayburt'ta narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 132 adet sentetik ecza maddesi ve 9,22 gram bonzai ele geçirildi. E.A. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet, uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Çalışma kapsamında E.A. isimli şüphelinin üzerinde 132 adet sentetik ecza maddesi ile 9,22 gram sentetik kannabinoid bulundu.
Uyuşturucu maddelere ekiplerce el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi. - BAYBURT