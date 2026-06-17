Bayburt'ta 616,75 gram metamfetamin ele geçirildi
Bayburt'ta narkotik ekiplerinin operasyonunda 616,75 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli A.R. tutuklandı.
Bayburt'ta narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 616,75 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.R tutuklandı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapılarak, bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin eşyalarında gerçekleştirilen aramada, 616,75 gram metamfetamin bulundu.
A.R. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.R, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BAYBURT