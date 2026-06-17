Haberler

Bayburt'ta 616,75 gram metamfetamin ele geçirildi

Bayburt'ta 616,75 gram metamfetamin ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta narkotik ekiplerinin operasyonunda 616,75 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli A.R. tutuklandı.

Bayburt'ta narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 616,75 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.R tutuklandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapılarak, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin eşyalarında gerçekleştirilen aramada, 616,75 gram metamfetamin bulundu.

A.R. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.R, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti

Havuz kenarında rahatsızlandı! Dakikalar sonra hayatını kaybetti
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Abdullah Öcalan için referandum çağrısı

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Öcalan için referandum çağrısı
Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Düğünde açılan ateş canından etmişti! 2 kişi tutuklandı
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı

Beklenen açıklamayı canlı yayında yaptı