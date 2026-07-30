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Bayburt’ta midesinden 47 parça halinde 313 gram metamfetamin çıkan şüpheli tutuklandı

Bayburt’ta midesinden 47 parça halinde 313 gram metamfetamin çıkan şüpheli tutuklandı
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Bayburt’ta uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu şüphelinin midesinden 47 parça halinde toplam 313 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bayburt'ta uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu şüphelinin midesinden 47 parça halinde toplam 313 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen analiz çalışmaları kapsamında uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde bulunan M.J.G. isimli şüpheli üzerinde arama yapıldı. Bayburt Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen muayenede şüphelinin vücudundan 47 parça halinde toplam 313 gram metamfetamin çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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