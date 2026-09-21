Bayburt'ta kamyonetin kasasındaki jeneratörde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Bayburt'ta kamyonetin kasasındaki jeneratörde çıkan yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta eski hastane kavşağı yakınında hareket halindeki bir kamyonetin kasasındaki jeneratör, elektrik kontağı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangında alev aldı. Jeneratör yol ortasına indirilirken itfaiye yangını söndürdü; jeneratörde hasar oluştu, yaralanan olmadı.
Bayburt'ta eski hastane kavşağı yakınlarında seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan jeneratör, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle alev aldı. Jeneratör, yangının büyümesi üzerine yol ortasına indirildi.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada araçların yol üzerinden geçişini sürdürdüğü bölgede ekipler, alevlere müdahale ederek jeneratördeki yangını söndürdü.
Yangında jeneratörde hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı