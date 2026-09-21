Bayburt'ta kamyonetin kasasındaki jeneratörde çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Bayburt'ta eski hastane kavşağı yakınlarında seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan jeneratör, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle alev aldı. Jeneratör, yangının büyümesi üzerine yol ortasına indirildi.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada araçların yol üzerinden geçişini sürdürdüğü bölgede ekipler, alevlere müdahale ederek jeneratördeki yangını söndürdü.

Yangında jeneratörde hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı