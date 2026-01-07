Haberler

Bayburt'ta güvenlik ve asayiş tedbirleri masaya yatırıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde güvenlik, terör ve asayişe yönelik alınan tedbirler değerlendirildi. Emniyet ve jandarma birimlerinin faaliyetleri ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, il genelinde güvenlik, terör ve asayişe yönelik alınan tedbirler ile yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince sürdürülen faaliyetler ele alınarak mevcut uygulamalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, il genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulanırken, terörle mücadele ve asayiş konularındaki uygulamalar, detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
