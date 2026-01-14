Haberler

Bayburt'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

Bayburt'ta, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 8 düzensiz göçmen yakalandı ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklular, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 8 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin men ve takibine yönelik yapılan analiz ve saha çalışmaları sonucunda, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenleri ülkeye sokan, barınmasına imkan sağlayan ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan yapılan operasyonda, üzerlerinde İran İslam Cumhuriyeti'ne ait pasaport bulunan 4 yabancı uyruklu şahsın pasaport kontrollerinde belgelerin sahte olabileceği değerlendirildi. İfadeleri alınan yabancı uyruklu şahıslar, pasaportların sahte olduğunu itiraf etti. Afganistan uyruklu 4 şahıs hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
