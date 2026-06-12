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Bayburt'ta düzensiz göçle mücadele: 5 göçmen, 4 organizatör yakalandı

Bayburt'ta düzensiz göçle mücadele: 5 göçmen, 4 organizatör yakalandı
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Bayburt'ta son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla kente giren 5 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı. Organizatörler hakkında adli işlem başlatılırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik son bir haftada yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla kente girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha ve analiz çalışmaları kapsamında düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda yakalanan 4 organizatör hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ise, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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