Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Bayburt'ta gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giren Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen ve onu kaçakçı olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı. Şüpheli, tutuklandı ve göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen ile onu ülkeye soktuğu, barınmasına imkan sağladığı ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Afganistan uyruklu göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - BAYBURT