Bayburt'ta Drone Destekli Trafik Denetimi: 6 Sürücüye Ceza
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla drone destekli denetimler gerçekleştirdi. Kırmızı ışık ve emniyet kemeri ihlali yapan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan 6 sürücüye cezai işlem yapıldı.
Şehir içi ve şehirler arası yollarda trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan 4, emniyet kemeri kullanmayan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Trafik güvenliğini artırmak için teknoloji destekli denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa