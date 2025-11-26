Bayburt'ta Drone Destekli Trafik Denetimi: 6 Sürücüye Ceza

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan 6 sürücüye cezai işlem yapıldı.

Şehir içi ve şehirler arası yollarda trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan 4, emniyet kemeri kullanmayan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik güvenliğini artırmak için teknoloji destekli denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - BAYBURT