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Bayburt'ta Buzlanma Nedeniyle Kara Saplanan Mercedes Kurtarıldı

Bayburt'ta Buzlanma Nedeniyle Kara Saplanan Mercedes Kurtarıldı
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Bayburt'ta bir sürücü, buzlanma ve kar nedeniyle aracını park ettiği yerden çıkarmakta zorlandı. Esnaf, vatandaşlar ve polis, otomobili el birliğiyle kurtardı.

Bayburt şehir merkezindeki buzlanma ve kar nedeniyle Mercedes marka otomobil kara saplandı, otomobilin sürücüsü zor anlar yaşadı. 55 TS 388 plakalı, Mercedes marka lüks otomobilin sürücüsü Oğuz Özdemir'in arabasının tekerleri kara gömüldü. Kara saplanan sürücünün yardımına koşan esnaf, vatandaş ve polis otomobili saplandığı yerden el birliğiyle çıkardı.

Sürücü Özdemir, arabasını Şeyhhayran Mahallesi, Cumhuriyet İlkokulu karşısındaki boş alana park etti. Özdemir, geri döndüğünde ise aracını park ettiği yerden bir türlü çıkaramadı. Olduğu yerde sürekli patinaj çeken sürücünün yardımına etrafta bunan esnaflar, yoldan geçen vatandaşlar ve o sırada görevi başında bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İlker Soydan yetişti.

Duyarlı vatandaşların ve şube müdürünün yardımıyla, Özdemir saplandığı yerden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Sürücü Özdemir, insanların yardımı sayesinde aracını bulunduğu yerden çıkardığını ifade ederek, kendisine yardıma gelenlere teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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