Haberler

Bayburt'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen Asayiş ve Bilgilendirme Toplantısı'nda, güvenlik durumu, emniyet ve jandarma faaliyetleri değerlendirildi. Ekim ayı verilerine göre suçlarla mücadelede yüksek aydınlatma oranı dikkat çekti.

Bayburt'ta il genelinde yürütülen güvenlik, asayiş ve kamu düzeni çalışmalarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği Asayiş ve Bilgilendirme Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerinin faaliyetleri, suçla mücadele verileri ve Ekim ayı güvenlik raporu ele alındı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Eldivan, Bayburt'un huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığını ifade ederek, "İlimizi asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Vali Eldivan, 2025 yılı Ekim ayına ait verileri paylaşarak, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde toplam 54 olay meydana geldiğini, bu olayların yüzde 99'unun aydınlatıldığını belirtti.

Olayların 13'ü tehdit, 24'ü kasten yaralama, 13'ü hakaret, 1'i huzur ve sükünu bozma, 3'ü ise cinsel suçlar olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre olay sayısında değişiklik olmadığı ifade edildi.

Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise 2 dolandırıcılık, 2 ev/iş yeri hırsızlığı olmak üzere toplam 4 olay tespit edildi. Ekim ayında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalanırken, 15 kişinin de ifade işlemleri tamamlandı. İl genelinde yürütülen operasyonlarda 584,54 gram metamfetamin, 277,83 gram esrar, 1 gram bonzai, 128 sentetik ecza ve 7 kök kenevir ele geçirildi.

Ekim ayında Bilişim Suçları kapsamında 59 hesap üzerinde işlem yapıldı. Vali Eldivan, Ekim ayı itibarıyla Bayburt'ta geçici koruma altında 38 Suriyeli bulunduğunu, ay boyunca bin 398 kimlik kontrolü yapıldığını ve 12 düzensiz göçmenin tespit edildiğini bildirdi.

Valilik koordinesinde il merkezi ve köylerde yürütülen kış hazırlıklarının tamamlandığını belirten Vali Eldivan, ulaşım, eğitim ve temel hizmetler için tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.