Bayburt'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt'ta il genelinde yürütülen güvenlik, asayiş ve kamu düzeni çalışmalarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği Asayiş ve Bilgilendirme Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerinin faaliyetleri, suçla mücadele verileri ve Ekim ayı güvenlik raporu ele alındı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Eldivan, Bayburt'un huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığını ifade ederek, "İlimizi asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Vali Eldivan, 2025 yılı Ekim ayına ait verileri paylaşarak, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde toplam 54 olay meydana geldiğini, bu olayların yüzde 99'unun aydınlatıldığını belirtti.

Olayların 13'ü tehdit, 24'ü kasten yaralama, 13'ü hakaret, 1'i huzur ve sükünu bozma, 3'ü ise cinsel suçlar olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre olay sayısında değişiklik olmadığı ifade edildi.

Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise 2 dolandırıcılık, 2 ev/iş yeri hırsızlığı olmak üzere toplam 4 olay tespit edildi. Ekim ayında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalanırken, 15 kişinin de ifade işlemleri tamamlandı. İl genelinde yürütülen operasyonlarda 584,54 gram metamfetamin, 277,83 gram esrar, 1 gram bonzai, 128 sentetik ecza ve 7 kök kenevir ele geçirildi.

Ekim ayında Bilişim Suçları kapsamında 59 hesap üzerinde işlem yapıldı. Vali Eldivan, Ekim ayı itibarıyla Bayburt'ta geçici koruma altında 38 Suriyeli bulunduğunu, ay boyunca bin 398 kimlik kontrolü yapıldığını ve 12 düzensiz göçmenin tespit edildiğini bildirdi.

Valilik koordinesinde il merkezi ve köylerde yürütülen kış hazırlıklarının tamamlandığını belirten Vali Eldivan, ulaşım, eğitim ve temel hizmetler için tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi. - BAYBURT