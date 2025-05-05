Bayburt'ta Asayiş ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Bayburt'ta Asayiş ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Bayburt Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda, nisan ayı asayiş olayları hakkında veriler paylaşıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kentteki basın mensuplarıyla Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda bir araya gelerek, Bayburt'un asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş'un katıldığı toplantıda nisan ayı asayiş ve güvenlik verilerini paylaşan Vali Eldivan, 2025 yılı nisan ayı içerisinde PKK/KCK'ya yönelik 2 küçük çaplı operasyon yapıldığını, başka terör operasyonunun yapılmadığını aktardı.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç konusunda meydana gelen olayların yüzde 99'unun aydınlatıldığını dile getiren Vali Eldivan, malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç konusunun da yüzde 60'ının aydınlatıldığını vurguladı.

Uyuşturucuyla, siber suçlarla mücadele konularında çalışmaların titizlikle devam ettiğini kaydeden Vali Eldivan, yapılan trafik denetimlerinden bahsetti. Vali Eldivan, trafik denetimlerinde abartı egzozdan 25 araç sürücüsüne, alkollü araç kullanmaktan 41 araç sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanmaktan 74 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldığını ifade etti.

2025 Nisan ayı düzenli göçmen sayısı verilerine göre, Bayburt'ta geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 36 olduğunu sözlerine ekleyen Vali Eldivan, kimlik denetimlerinde 8 kaçak göçmenin tespit edildiğini bildirdi. - BAYBURT