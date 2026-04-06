Ahırda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Bayburt'un Manas köyündeki bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikte bulunan eve sıçramadan kontrol altına alındı.

Selami Öztürk'e ait olduğu öğrenilen ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ahır ile evin birleşik olması nedeniyle alevlerin eve sıçrama ihtimaline karşı yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına alarak, söndürdü. Ahırda bulunan tavuklar da itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılarak, telef olmaktan kurtarıldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı