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Bayburt'ta 6 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi

Bayburt'ta 6 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Bayburt'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada 6 adet sentetik hap buldu. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt'ta üzerinde arama yapılan bir kişiden 6 adet sentetik hap ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 6 adet sentetik hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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