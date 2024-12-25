Bayburt'ta 6 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi
Bayburt'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada 6 adet sentetik hap buldu. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Bayburt'ta üzerinde arama yapılan bir kişiden 6 adet sentetik hap ele geçirildi.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 6 adet sentetik hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa