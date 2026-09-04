Bayburt'ta Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 1 tabanca, 2 şarjör ve 94 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda M.Ü., E.A. ve D.A. isimli şüpheliler yakalanırken, şüpheliler hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı