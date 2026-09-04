Haberler

Bayburt'ta Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Bayburt'ta Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce başarılı operasyonlar gerçekleştirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 1 tabanca, 2 şarjör ve 94 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda M.Ü., E.A. ve D.A. isimli şüpheliler yakalanırken, şüpheliler hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemek yerken canlı yayın açtı, patron çıldırıp küfürler yağdırdı! Bakanlık hemen harekete geçti

Yemek yerken canlı yayın açtı, patron çıldırıp küfürler yağdırdı
Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası

Fenerbahçe'den transferin son gününde yerli yıldız bombası
Zeynep Yıldırım’ın cinayetinin sırrı çözüldü! Cesedi kömürlükte bulundu, DNA raporu kesinleşti

Zeynep'in ölümündeki sır perdesi kalktı! DNA raporu kesinleşti
İzmir'de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı! O anlar kamerada

Önce başkanın aracını, şimdi belediyenin kafesini hedef aldılar
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı

Otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Taçtan ofsayt verildi

Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha