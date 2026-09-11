Haberler

Bayburt’ta 2 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli yakalandı

Bayburt’ta 2 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt’ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla Bayburt’a girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile göçmenleri ülkeye soktuğu, barınmalarına imkan sağladığı ve yasa dışı yollarla yurt...

Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla Bayburt'a girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile göçmenleri ülkeye soktuğu, barınmalarına imkan sağladığı ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları kapsamında yasa dışı yollarla kente giriş yapan düzensiz göçmenler tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçmenlerin ülkeye sokulması, barındırılması ve yurt dışına çıkarılmaya çalışılmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli tahkikat yapıldı.

İdari işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Veliaht Prens'ten Trump'a olay telefon: Husileri vurun

Veliaht Prens'ten Trump'a acil telefon: Onları bir an önce vurun
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem

Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yangında ölen öğrenci sayısı 29’a çıktı

Korkunç bilanço giderek ağırlaştı: İki okul yandı, 29 öğrenci öldü
Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Katliamın nedeni akılalmaz
Seferihisar Belediyesine 'rüşvet' operasyonu! 43 şüpheli yakalandı

Seferihisar Belediyesine operasyon! 43 şüpheli yakalandı
Piyasalarda tansiyon yükseldi! Brent petrol 107 doları aştı

Piyasalar yangın yerine döndü
İsmail Kartal istifa etmeden dakikalar önce Fenerbahçe tarihine geçti

Böyle mi bitecekti? Taraftarı üzen bir haber daha geldi
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır

Mide bulandıran iddiayı, mahkemede kabul etti: Maalesef...