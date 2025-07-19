Batum'daki Silahlı Saldırıda Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da hayatını kaybeden Türk vatandaşının uğradığı silah saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmada 2 Türk vatandaşı gözaltına alınırken, cinayetin Türkiye'deki suç örgütleri arasında yaşanan bir çatışmanın yansıması olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'daki bir restoranda dün bir Türk vatandaşının öldürüldüğü saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, restoranda Türkiye uyruklu H.T.'nin (49) silahla öldürüldüğü saldırıyla ilgili yine Türkiye uyruklu A.E.'nin (22) cinayet şüphesiyle, M.C.'nin (27) ise suçu bildirmemek ve sınırı yasa dışı geçmek suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Cinayetin Türkiye'deki suç örgütleri arasındaki muhtemel bir çatışmanın yansıması olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. A.E.'nin H.T.'yi silahla vurarak öldürdükten sonra kaçtığı aktarıldı. Cinayet anında yanında bulunan M.C.'nin ise suçu polise bildirmediği kaydedildi. Polis ekiplerinin olayın hemen ardından başlattıkları operasyon ve takip çalışmaları sonucunda 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldığı vurgulandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkındaki soruşturmanın Gürcistan Ceza Kanunu'nun "kasten adam öldürme", "yasa dışı silah ve mühimmat edinme, taşıma ve bulundurma", "suçu bildirmeme" ve "yasa dışı sınır geçişi" hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü ifade edildi. Gözaltına alınan kişilerin 15 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı

Dün yerel saatle 15.00 sıralarında gerçekleştirilen saldırının güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın elinde gizlediği silahla restoranın önüne geldiği ve daha sonra dışarıdan kurşun yağdırdığı görüldü. - TİFLİS