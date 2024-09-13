Batman Valiliği, Çeşmebaşı köyünde 11 güvenlik korucusu alımı yapacak

Batman Valiliği, merkez Çeşmebaşı köyünde görevlendirilmek üzere 11 güvenlik korucusu alımının yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Çeşmebaşı köyünde azalan güvenlik korucusu sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam 11 güvenlik korucusu alımı yapılacaktır. İstekliler, Batman Valiliği Resmi İnternet sitesinden, Valilik Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Merkez İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu alımı başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir. Başvuru, 11 Eylül 2024 ile 4 Ekim 2024 tarihleri arası Valilik Makamına bir dilekçeyle yapılacaktır" denildi. - BATMAN