Batman Üniversitesi KYK Yurdunun Bahçesinde Yangın
Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ndeki KYK kız öğrenci yurdunun bahçesinde sigara izmariti nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü, KYK kız öğrenci yurdunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, sigara izmaritinin atılmasıyla bahçede bulunan kurumuş otlar yanarak her tarafı duman sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle yayılırken kontrol altına alınarak söndürüldü. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa