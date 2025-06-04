Batman-Sason İlçesinde Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Batman-Sason İlçesinde Otomobil Kazası: 1 Yaralı
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Batman'ın Sason ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman- Sason ilçe yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 12'30'da Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çilekli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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