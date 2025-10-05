Haberler

Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Güncelleme:
Batman-Beşiri karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay, bir otomobilin yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu gerçekleşti.

Batman- Beşiri karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kösetarla köyü mevkisinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atan araçla yoldan çıktı. Bu sırada arkadan gelen bir başka araç da devrilen otomobile çarptı. Kazada toplam 7kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
