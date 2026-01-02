Haberler

Otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Demirtaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve inceleme sürüyor.

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, M.A.S. (30) yönetimindeki 21 AHV plakalı otomobil, Kösetarla mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Demirtaş'a (43) çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaptıkları kontrollerde Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Sürücü, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
