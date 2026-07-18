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Batman'da yol verme kavgası: 4 kişi silah ve bıçakla yaralandı

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Batman'da otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında yol vermeme yüzünden çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü; 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Batman'da otomobil ile motosiklet sürücüleri arasında "yol vermeme" nedeniyle çıkan tartışma, yakınlarının da karışmasıyla silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bağlar Mahallesi Komando Caddesi'nde sürücülerinin plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil ile motosiklet arasında "yol vermeme" nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya tarafların yakınlarının da katılmasıyla olay silah ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, H.Ç. (33), İ.G. (39), M.N.G. (63) ve Y.C. (30) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak ve silahla yaralandılar.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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