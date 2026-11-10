Batman'da Yenipınar köyü yolunda otomobilin çarptığı 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Batman'da Yenipınar köyü yolunda otomobilin çarptığı 2 büyükbaş hayvan telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman merkeze bağlı Yenipınar köyü yolunda seyir halindeki otomobil, aniden yola çıkan 2 büyükbaş hayvana çarptı. Kazada hayvanlar telef olurken otomobilde maddi hasar meydana geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da aniden yola çıkan 2 büyükbaş hayvana otomobil çarptı. Kazada hayvanlar telef oldu, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Batman merkeze bağlı Yenipınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, aniden yola çıkan 2 büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayvanlar telef oldu, otomobilde maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı