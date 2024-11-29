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Batman'da Yasa Dışı Eylemlere Katılan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Batman'da Yasa Dışı Eylemlere Katılan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Batman'da yasa dışı sokak eylemlerine katıldığı ve sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 2'si tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da yasa dışı sokak eylemlerine katıldığı ve sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilip gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı sokak eylemlerine katılarak molotofkokteyli atıp çöp konteynırları ateşe veren, terör örgütü lehine slogan atan ve sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kent merkezinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde terör örgütüne ait olduğu belirlenen fotoğraflar ve çeşitli propaganda malzemesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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