Batman'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Batman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alanın 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezinde "finans evi" olarak kullanılan bir adrese düzenlenen baskında, yasa dışı bahis panelini yönettiği tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında açık halde bulunan bahis panelinin yaklaşık 127 milyon 794 bin TL işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.

Adreste yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu ve SIM kart, 1 adet dizüstü bilgisayar ile birlikte 2,2 kilogram toz esrar ve 1,7 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.A., K.T., H.E. ve O.N.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı